Объем воды в Токтогульском водохранилище растет

На 12 апреля 2021 года объем воды в водохранилище составлял 8 млрд 569 млн кубометров.
Объем воды в Токтогульском водохранилище по состоянию на 12 апреля 2022 года составил 8 млрд 12 млн кубометров. Об этом сообщает ОАО "Электрические станции".
По данным предприятия, приток воды составляет 468 кубометров в секунду, а расход воды - 133 кубометров в секунду.
"На 12 апреля 2021 года объем воды в водохранилище составлял 8 млрд 569 млн кубометров. Объем воды в Токтогульском водохранилище по состоянию на 11 апреля 2022 года составил 7 млрд 983 млн кубометров", говорится в сообщении ОАО "Электрические станции".
Источник: vb.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!