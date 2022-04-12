Брат Мелиса Аспекова водворен в СИЗО

С заявлением на него в милицию обратился житель Бишкека.
В Свердловском районном суде города Бишкек рассмотрен судебный материал в отношении брата активиста Мелиса Аспекова Аспека Азамата уулу. Об этом Reporter.kg сообщили в пресс-службе Бишкекского городского суда.
Постановлением следственного судьи Свердловского районного суда города Бишкек от 11 апреля 2022 года ходатайство старшего следователя СС УВД Свердловского района города Бишкек о применении меры пресечения в виде заключения под стражу удовлетворено.
В отношении Аспека Азамата уулу применена мера пресечения в виде заключения под стражу на один месяц — до 9 мая.
Ранее УВД Свердловского района сообщало, что Аспек уулу задержан по подозрению в мошенничестве.
С заявлением на него в милицию обратился житель Бишкека.
Сообщается, что Аспек уулу получил у него $44 тыс., пообещав помочь ему купить земельный участок на рынке «Сары-Өзөн». Аспек уулу заверил мужчину, что у него есть связи с президентом и ему удастся получить участок. А получив деньги, стал избегать заявителя.
Сам же Мелис Аспеков признан виновным и осужден по делу о вымогательстве крупной суммы денег.
Источник: reporter.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!