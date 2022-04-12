Сартаев: Акылбек Жапаров несет ответственность за высказывание Байсалова

Он должен четко исполнять свои полномочия, которые прописаны в законе об обороне, совете о безопасности.
Он должен четко исполнять свои полномочия, которые прописаны в законе об обороне, совете о безопасности.
Социальный фонд КР никакого отношения к силовикам не имеет. Об этом редакции vb.kg заявил, военный правозащитник на общественных началах полковник в отставке Сартаев Анвар.
По его словам, военнослужащие Кыргызстана не платят налоги и не отчисляют взносы в соцфонд.
"Руководители силового блока не должны были допускать такие высказывания. В декабре 2020 года еще будучи депутатом Жогорку Кенеша Акылбек Жапаров также поднимал аналогичный вопрос. Тогда мы провели круглый стол по данному вопросу. Жапаров присутствовал на нашем мероприятии и сказал, что больше такое не повториться. Сейчас он возглавляет кабинет министров, и он должен отвечать за высказывания своих заместителей в лице Эдиля Байсалова. Я бы обратил внимание на работу министра обороны. Он должен четко исполнять свои полномочия, которые прописаны в законе об обороне, совете о безопасности. В этом законе был пункт, что президент как председатель совета безопасности рассматривает бюджет обороны безопасности, но позже это полномочие было удалено из законодательного документа.
Министр обороны должен встретиться с президентом Кыргызстана, чтобы гражданские организации, которые не имеют никого отношения к силовому блоку, не поднимали такие вопросы. Все ночь после заявления мы переписывались в общих чатах и решили, что после окончания месяца Рамазан создадим инициативную группу, которая будет требовать отставки заместителя Соцфонда и заместителя кабинета министров Эдиля Байсалова, чтобы они не ставили палки в колеса силовикам" - говорит Сартаев.
Напомним, ранее заместитель главы Соцфонда Гульнура Жуматаева на парламентском заседании заявила, что работающим гражданам, в том числе и военнослужащим, не будут выплачивать пенсии.
Источник: vb.kg
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