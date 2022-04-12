В России начали разрабатывать вакцину против ротавируса у детей

В ближайшее время они будут проводить доклинические исследования вакцины, добавили в Роспотребнадзоре.

Российские ученые начали разработку вакцины для профилактики ротавирусной инфекции у детей, передает пресс-служба Роспотребнадзора.

«Разработка и выпуск вакцины ротавирусной инактивированной будет иметь большое значение для осуществления импортозамещения, а также для экспорта в зарубежные дружественные страны», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы ведомства, разработкой препарата занимаются сотрудники Ростовского научно-исследовательского института микробиологии и паразитологии.

В ближайшее время они будут проводить доклинические исследования вакцины, добавили в Роспотребнадзоре.

О планах разрабатывать российские прививки от ротавируса говорила еще в 2019 году руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова, которая на тот момент была министром здравоохранения.

«Насколько я понимаю, речь пойдет лишь о частичной локализации производства в России, организовать производство полного цикла за 1,5 года едва ли возможно. Собственные разработки по ветряной оспе и ротавирусной инфекции, насколько я знаю, тоже велись, но до вывода препаратов на рынок еще долго», — заявил в разговоре с РБК директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.

В 2022 году правительство РФ должно внести вакцинацию против ротавирусной инфекции в Национальный календарь прививок.



Источник: centralasia.media