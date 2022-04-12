Как Соке не постеснялся жить в резиденции?

В итоге он оставил в «подарок» Садыру Жапарову экономические, социальные, политические проблемы.

Коррупционные дела десятка чиновников, которые до этого отсидели за решеткой, кой-ташские события, прикарманенная и не доставшаяся народу во время пандемии гуманитарная помощь и миллионы – все это связано с неразумными правлением Сооронбая Жээнбекова. Они опустошили государственную казну, занялись разделом богатства путем рейдерского захвата. Короче говоря, когда они начали разваливать Кыргызстан, произошел октябрьский переворот, Бог уберег от беды. В итоге он оставил в «подарок» Садыру Жапарову экономические, социальные, политические проблемы. При содействии Алмазбека Атамбаева Сооронбай Жээнбеков был министром, губернатором, премьер-министром, президентом, но на добро ответил злом, посадил своего друга. Эти вопросы надо решать. Перечислять подобные обстоятельства можно долго. Мало того что Соке тянул страну назад, почему он не стесняется сейчас жить в резиденции? Наверное чувствует, что в конце концов его посадят…

Источник: газета «Азия news» №14 от 07.04.2022 / стр. 7