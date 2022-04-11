Мэрия Бишкека не заключала договор с ОсОО «Экспресс-Строй КГ» о строительстве школ

Однако мэрия договор с ОсОО не заключала.

В мэрии Бишкека прокомментировали информацию, озвученную депутатом ЖК Дастаном Бекешевым о том, что ОсОО «Экспресс-Строй КГ» получило право без тендера строить образовательные учреждения в Бишкеке.

В мэрии сообщили, что ранее к ним поступало предложение от данной компании выступить подрядчиком по строительству объектов образовательных учреждений на территории столицы и даны гарантийные обязательства. Однако мэрия договор с ОсОО не заключала.

«Все закупки по строительству школ будут произведены в строгом соответствии с законодательством Кыргызской Республики в сфере государственных закупок. Подробная информация по данному вопросу мэрией города Бишкек будет сообщена дополнительно», — подчеркнули в муниципалитете.

Источник: bulak.kg