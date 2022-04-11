Мэрия Бишкека не заключала договор с ОсОО «Экспресс-Строй КГ» о строительстве школ

Однако мэрия договор с ОсОО не заключала.
В мэрии Бишкека прокомментировали информацию, озвученную депутатом ЖК Дастаном Бекешевым о том, что ОсОО «Экспресс-Строй КГ» получило право без тендера строить образовательные учреждения в Бишкеке.
В мэрии сообщили, что ранее к ним поступало предложение от данной компании выступить подрядчиком по строительству объектов образовательных учреждений на территории столицы и даны гарантийные обязательства. Однако мэрия договор с ОсОО не заключала.
«Все закупки по строительству школ будут произведены в строгом соответствии с законодательством Кыргызской Республики в сфере государственных закупок. Подробная информация по данному вопросу мэрией города Бишкек будет сообщена дополнительно», — подчеркнули в муниципалитете.
Источник: bulak.kg
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