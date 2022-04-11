Главный архитектор Бишкека уклонился от вопросов журналистов

Мы узнали, что в свое время против вас было возбуждено дело.

Начальник государственного учреждения "Бишкекглавархитектура", главный архитектор города Бишкек Канат Анарбеков уклонился от ответов, которые ему задали журналисты издания "Де-Факто". Вопросы эти были подготовлены на основе жалоб жителей столицы.

В частности, на вопрос о том, как он умудрился на госдолжности построить себе двухэтажный дворец чиновник ответил, что никакой это не дворец и что деньги он занял у своего шурина.

Ниже публикуем некоторые из вопросов СМИ:

- Канат Кучукбаевич, некоторые жители Бишкека пишут, что главный архитектор города занимается противоправной деятельностью. В свете вышеизложенного хотелось бы задать вопрос: вы утверждаете документы только лишь на законные строительства?

- Критика высказывается и по поводу вашего дворца, построенного на участке земли по улице Древесной в Свердловском районе Бишкека. Двухэтажный дом принадлежит вам?

- Если этот дом ваш, то возникает вопрос. Если посмотреть на вашу биографию, вы выросли в простой семье. У вас нет компаний, зарегистрированных на ваше имя, то есть, у вас нет бизнеса. Можно ли построить дворец на зарплату госслужащего?

- Мы узнали, что в свое время против вас было возбуждено дело. В частности, вы были сняты с должности после того, как по земельному участку, расположенного по улице Аалы Токомбаева в 12-м микрорайоне столицы, на вас завели уголовное дело по факту причинения ущерба государству . Можете ли вы рассказать нам, что именно произошло? Имеете ли вы моральное право работать руководителем на государственной службе?

- Что вас связывает с "главным архитектором" страны Токтомамбетом Сатышовым? Люди говорят, что не он, а вы его начальник. Насколько верно это утверждение?

- Мы выяснили, что ваш заместитель Марат Жороев - близкий друг и одногруппник. Правильно ли с вашей стороны назначать своего друга своим заместителем?

- У парня по имени Рома, основателя известной сети ресторанов "Империя пиццы" в Бишкеке, называет вас "кошелек". Знаете ли вы Романа вообще и как часто вы посещаете это заведение?

- На пересечении улиц Тоголок Молдо и Токтогул в центре города строится высотное здание. В частности, ранее было разрешено там строительство 10-этажного дома. Мы узнали, что после того как вас назначили директором было одобрено строительство 18-этажного дома?



Источник: vb.kg