Казахстан открыл сухопутную границу для кыргызстанцев. Где и как ее можно пересечь

В ведомстве характеризуют обстановку на кыргызско-казахстанском участке госграницы как стабильную.
С полуночи 11 апреля граждане Кыргызстана начали пересекать госграницу через пункт пропуска "Ак-Жол - Автодорожный" без оснований, которые ранее были предусмотрены как обязательные. Об этом сообщает управление информации и коммуникаций пограничной службы ГКНБ.
В ведомстве характеризуют обстановку на кыргызско-казахстанском участке госграницы как стабильную. И напоминают, что с 11 апреля сняты ограничения по пересечению государственной границы соседней республики в сухопутных пунктах пропуска.
Граждане Кыргызстана могут попасть в Казахстан через пункты пропуска "Чалдыбар - Автодорожный", "Ак-Жол - Автодорожный" "Кен-Булун - Автодорожный" и "Токмок - Автодорожный". Порожние транспортные средства могут пересечь границу через пункт пропуска "Кен-Булун - Автодорожный".
При пересечении границы граждане Кыргызской Республики и иностранных государств должны иметь справку о ПЦР-тесте, сданном за последние 72 часа, или сертификат о вакцинации сроком не более 6 месяцев.
Пограничная служба ГКНБ также сообщает, что граждане Кыргызстана, намеревающиеся въехать на территорию России через пункты пропуска Казахстана, должны уточнять информацию по вопросам въезда в посольстве РФ.
Информация по транзиту через Казахстан, а также по пересечению кыргызско-казахстанской границы иностранными гражданами будет предоставлена дополнительно.
Источник: kaktus.media
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