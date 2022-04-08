Мирзиёев поздравил Кыргызстан с завершением переговоров по Кумтору

Лидеры стран обсудили актуальные вопросы кыргызско-узбекского двустороннего сотрудничества и обменялись мнениями по вопросам региональной повестки дня.
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня провел телефонный разговор с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Об этом сообщает пресс-служба президента.
По ее данным, в ходе беседы Шавкат Мирзиёев поздравил Садыра Жапарова с успешным завершением переговоров с компанией "Центерра" по статусу золотоносного месторождения Кумтор и подписанием соответствующего соглашения.
Лидеры стран обсудили актуальные вопросы кыргызско-узбекского двустороннего сотрудничества и обменялись мнениями по вопросам региональной повестки дня.
Президент Садыр Жапаров поблагодарил узбекскую сторону в лице ее президента за решение вопроса о строительстве двух общеобразовательных школ в Баткенской области, а также о реконструкции Ошского государственного академического узбекского музыкально-драматического театра им. Бабура.
Также Садыр Жапаров выразил уверенность в том, что планируемый ответный визит Шавката Мирзиёева в Кыргызстан, несомненно, способствует дальнейшему укреплению стратегического партнерства между двумя государствами.
Президент Садыр Жапаров акцентировал внимание на том, что ожидает личного участия президента Узбекистана в заседании высшего Евразийского экономического совета и Евразийском экономическом форуме, который планируется провести в Бишкеке 26–27 мая.
Источник: vb.kg
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