Дело о выводе сотен миллионов долларов в Китай: задержан экс-замглавы ГСБЭП

В данное время устанавливаются другие причастные, проходящие по уголовному делу.
ГКНБ осуществляет проверку группы лиц, в том числе представителей коммерческих банков, которые при покровительстве начальника УГСБЭП по Бишкеку К. Н. Ж. и заместителя председателя ГСБЭП Г. Б. Б. (Бактыбек Гайназаров. - Прим. Kaktus.media) организовали устойчивый канал по незаконному переводу крупных денежных средств в КНР. Об этом сообщает пресс-центр Госкомитета национальной безопасности.
По данным ведомства, установлено, что руководителями преступной группы являются граждане КР О. А. К. и Ж. Б. С., которые через принадлежащие им фирмы и подставные компании, при содействии заместителя председателя правления ОАО "Халык Банк Кыргызстан" И. М. К. осуществляли переводы денежных средств, поступающих в КР из РФ контрабандным путем. Далее деньги по фиктивным и поддельным таможенным документам переводились в КНР.
Выяснилось, что с 23 марта по 28 мая 2020 года со стороны ОсОО "Бишкек триста двенадцать" через коммерческий банк ОАО "Халык Банк Кыргызстан" было переведено в КНР $49 млн 153 тыс. 999. Сумму внес наличными О. А. К., говорится в сообщении.
Кроме этого, с 1 сентября по 30 октября 2020 года ОсОО "Кейджи Импэкс" через коммерческий банк ОАО "Халык Банк Кыргызстан" перевело в КНР $311 млн 56 тыс. 270.
Вчера, 7 апреля, был задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ заместитель председателя ГСБЭП Г. Б. Б., который находился в межгосударственном розыске.
В данное время устанавливаются другие причастные, проходящие по уголовному делу.
Источник: Кактуз.кж
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