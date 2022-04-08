Эдиль Байсалов выступил против приостановки участия России в международных организациях

Рабочими языками ЕЭК являются французский, английский и русский.

Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов в рамках рабочей поездки в Женеву (Швейцария) выступил с заключительным словом на закрытии Регионального форума Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН). Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата кабмина.

В ходе своего выступления, помимо прочего, Байсалов выступил против попыток приостановления участия Российской Федерации в международных организациях, говорится в сообщении.

Зампред кабмина призвал делегации 56 государств - членов комиссии "сохранить исторический мандат работы комиссии в качестве моста сотрудничества между Востоком и Западом".

"Пользуясь своей привилегией председательствующего, хотелось бы призвать вас сохранить и защитить уникальную роль и мандат Европейской экономической комиссии.

Несмотря на все трагические обстоятельства, жестокие столкновения позиций сторон и высокую эскалацию эмоций, мы должны сохранить ЕЭК ООН в качестве платформы диалога и моста сотрудничества.

В самые тяжелые времена напряженности отношений за последние 75 лет наши страны ценили особый мандат организации. Ограничение участия одного из ключевых членов комиссии ограничит всех нас, сделает нас всех беднее", - заявил Байсалов.

Отмечается, что Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН) была учреждена 28 марта 1947 года с целью развития экономической деятельности и укрепления экономических связей внутри региона. ЕЭК ООН является одной из пяти региональных экономических комиссий ООН, ее штаб-квартира находится в Женеве.

Рабочими языками ЕЭК являются французский, английский и русский. В состав организации входят 56 государств, включая страны Европы, США, Канаду, Турцию, Израиль, страны Центральной Азии. Кыргызстан стал полноправным членом комиссии 30 июля 1993 года.

Источник: Кактуз.кж