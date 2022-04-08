Россия объявила о досрочном прекращении своих полномочий в СПЧ ООН - что это значит?

Полномочия России в Совете временные, они истекают в 2022 году
Россия досрочно прекратила свои полномочия в Совете ООН по правам человека (СПЧ) в ответ на решение Генеральной ассамблеи ООН о приостановке участия РФ в Совете, передает Би-би-си.
Генеральная ассамблея ООН большинством голосов приняла резолюцию о приостановке членства России в СПЧ на фоне российских военных действий в Украине.
Резолюция допускала пересмотр решения «в случае необходимости». «Я уполномочен сделать следующее заявление: РФ приняла решение о досрочном прекращении 7 апреля 2022 года своих полномочий члена Совета ООН по правам человека», - заявил в пятницу зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин.
Также он сообщил, что РФ продолжит выполнять международные обязательства в правозащитной сфере после выхода из Совета ООН по правам человека.
«Россия считает решение Генассамблеи ООН о приостановке ее членства в Совете по правам человека неправомерным и политически мотивированным», заявил зампостпреда РФ при ООН.
О том, что это означает на практике, Би-би-си спросила эксперта по международному праву, руководителя международной практики правозащитной группы «Агора» Кирилла Коротеева.
У Совета по правам человека ООН нет понятия «выход»
В отличие от предусмотренной Конвенцией по правам человека более сложной и длительной процедуры выхода России из Конвенции и Совета Европы, резолюция ООН 2006 года о создании СПЧ вообще не содержит понятия «выход», и никакие обязательства, выплаты и процедуры не предусматривает, пояснил Коротеев.
Полномочия России в Совете временные, они истекают в 2022 году
Заявление о выходе России из СПЧ ООН ничего не меняет в ее положении и обязательствах по сравнению с решением Генеральной ассамблеи ООН о приостановке мандата России в СПЧ, объясняет эксперт. Дело в том, что до конца 2022 года в любом случае Россия не может участвовать в работе СПЧ ООН, а в конце года заканчивается ее временный мандат и будут новые выборы.
Что дальше?
Совет по правам человека состоит из 47 государств-членов ООН, которые избираются Генеральной ассамблеей. Будет ли Россия участвовать в новых выборах, из ее заявления о досрочном прекращении полномочий в СПЧ никак не следует, потому что в конце года ее полномочия и так прекратятся, подчеркнул эксперт.
Источник: centralasia.media
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