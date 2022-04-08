В аэропорту «Манас» задержан иностранец с поддельным паспортом

В данный момент устанавливается его гражданство.
Управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ сообщает, что 08 апреля пограничники контрольно-пропускного пункта «Манас-аэропорт» задержали гражданина иностранного государства за попытку незаконного пересечения государственной границы. В данный момент устанавливается его гражданство. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.
По ее данным, вылетающий рейсом Бишкек-Шарджа гражданин S.S., 1969 года рождения, предъявил пограничному наряду паспорт Канады. В ходе проверки пограничники установили, что паспорт имеет признаки полной подделки, кроме того в нем были выявлены поддельные отметки о пересечении государственной границы. В предъявленном документе оттиски дата-штампов не соответствовали установленному образцу.
«После оформления протокола о задержании нарушитель был передан сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства», – пишет пресс-служба.
Источник: reporter.kg
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