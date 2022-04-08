В настоящее время проводится расследование.
Генеральной прокуратурой возбуждено уголовное дело по статье 336 ("Коррупция") УК КР в отношении ответственных лиц ОАО "Жалалабатэлектро" по факту незаконного списания дебиторской задолженности за электроэнергию. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По ее данным, в ходе проверки установлено, что с 2015 года по 2021 год должностные лица ОАО "Жалалабатэлектро" необоснованно списали задолженности за электроэнергию на общую сумму 113 миллион 838 тысяч 100 сомов.
По подозрению в совершении данного преступления задержан бывший глава компании М.К.А. и водворен в изолятор временного содержания ОВД города Жалал-Абад. В настоящее время проводится расследование.
Источник: vb.kg
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