Айсулуу Тыныбекова сохранила 1 место в мировом рейтинге

Илона Прокопевнюк из Украины завоевала бронзовую медаль и поднялась на 7 место.
Обновленный рейтинг был составлен по итогам чемпионата Европы по спортивной борьбе, который прошел с 28 марта по 3 апреля в Будапеште (Венгрия).
Чемпионкой Европы в весовой категории до 62 кг стала Тайбе Мустафа Юсеин из Болгарии. Этот результат позволил ей подняться на 2 место в мировом рейтинге, обойдя олимпийскую чемпионку Юкако Каваи.
Илона Прокопевнюк из Украины завоевала бронзовую медаль и поднялась на 7 место.
Чемпионат Азии пройдет 19-24 апреля в Монголии.
Источник: sport.akipress.org
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