Безвизовый режим для владельцев шенгенской и американской визы. МИД КР изучит вопрос

Заместитель председателя Кабинета министров Бакыт Торобаев встретился с представителями туристических бизнес-ассоциаций.
Об этом сообщает Кабмин. В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы развития туристической сферы, в том числе разработка стратегии туристической отрасли, вопросы обеспечения безопасности, порядка формирования реестра субъектов туристической отрасли и механизма выдачи приглашений для туристов.
Бакыт Торобаев отметил важность развития туризма, поручив Министерству культуры, информации, спорта и молодежной политики совместно с заинтересованными государственными органами и бизнес-ассоциациями разработать проект Стратегии развития туристической отрасли на среднесрочный период.
Министерству экономики и коммерции поручено изучить возможность разработки программы стимулирования туристической отрасли (освобождения от таможенных пошлин и налогов на ввоз материалов, техники, оборудований, а также других видов стимулирования с учетом международной практики).
Министерству иностранных дел поручено рассмотреть целесообразность введения безвизового режима для въезда в Кыргызскую Республику туристам, имеющим шенгенскую и американскую визу, а также в месячный срок проработать вопрос взаимного признания визовых режимов Кыргызской Республики, Республики Узбекистан и Республики Казахстан.
По итогам совещания было принято решение о создании межведомственной комиссии по координации вопросов развития туризма под руководством курирующего заместителя главы Кабмина с участием бизнеса и заинтересованных государственных органов.
Источник: reporter.kg
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