Молдокматов: Придет ли в суд и ответит ли трусливый генерал Сыймык Жапыкеев?

Интересно, как ответит Сыймык Жапыкеев Молдокматову после того, как он назвал его трусливым генералом?
Молодой активист Жениш Молдокматов вовлечен в судебные разбирательства по обвинению в организации массовых беспорядков 6 октября 2020 года. Во время судебного заседания он заявил: «Во время октябрьского переворота на площади Ала-Тоо взорвалась бомба. Бомба взорвалась в руках Умута и среди первых тогда сбежал Сыймык Жапыкеев». Позднее он сделал заявление: «Где этот трусливый генерал, он должен ответить одним из первых».
Интересно, как ответит Сыймык Жапыкеев Молдокматову после того, как он назвал его трусливым генералом?
Источник: Argument.kg
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