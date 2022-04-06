Молдокматов: Придет ли в суд и ответит ли трусливый генерал Сыймык Жапыкеев?

Интересно, как ответит Сыймык Жапыкеев Молдокматову после того, как он назвал его трусливым генералом?

Молодой активист Жениш Молдокматов вовлечен в судебные разбирательства по обвинению в организации массовых беспорядков 6 октября 2020 года. Во время судебного заседания он заявил: «Во время октябрьского переворота на площади Ала-Тоо взорвалась бомба. Бомба взорвалась в руках Умута и среди первых тогда сбежал Сыймык Жапыкеев». Позднее он сделал заявление: «Где этот трусливый генерал, он должен ответить одним из первых».

Интересно, как ответит Сыймык Жапыкеев Молдокматову после того, как он назвал его трусливым генералом?

Источник: Argument.kg