Эрнест Карыбеков: С Кумтором у нас больше шансов выплатить внешний долг

Безусловно, мы победили, так как теперь золото останется в Кыргызстане.
"Кумтор" перешел в собственность Кыргызстана, и теперь у нас больше шансов выплатить внешний долг страны. Об этом редакции vb.kg заявил эксперт в области энергетики Эрнест Карыбеков.
По его словам, это большое достижение для страны.
"4 апреля президент Садыр Жапаров обратился к народу и объявил о возвращении "Кумтора" в Кыргызстан. Это большое достижение для нас всех и страны, в целом. Поздравляем главу государства и народ с этой победой!", - сказал Карыбеков.
Мы выиграли или проиграли, отделившись от "Центерра Голд"?
- Безусловно, мы победили, так как теперь золото останется в Кыргызстане. В бюджет поступят 500 миллионов долларов. Теперь есть средства на развитие и мы при разумном подходе сможем осилить выплату внешнего долга. В общем, проблема с "Кумтором" решена. Теперь, если мы урегулируем вопрос энергетики, то сможем получать от нее большие доходы".
Напомним, ранее президент страны Садыр Жапаров в своем обращении заявил, что "месторождение Кумтор отныне полностью принадлежит Кыргызстану. 100% акций в компании "Кумтор Голд Компани" принадлежат нашей республике".
Источник: vb.kg
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