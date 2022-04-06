Атамбаев рассказал о причине своей ссоры с Жээнбековым

Я всегда говорю как есть, что в голове то и на языке.
В Первомайском районном суде должно было состояться судебное слушание по октябрьским событиям, где одним из обвиняемых проходит бывший президент Алмазбек Атамбаев.
Из-за неявки одного из адвокатов процесс перенесён на 8 апреля.
После журналиста успели задать Атамбаеву вопрос о причине его ссоры с Сооронбаем Жээнбековым, на что тот ответил, что проблема была в том, что экс-замглавы ГТС Райымбека Матраимова уволил тогдашний премьер-министр Сапар Исаков.
«Я же об этом уже говорил. Я всегда говорю как есть, что в голове то и на языке», — сказал он.
Источник: reporter.kg
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