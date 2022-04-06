Проработать вопрос создания благоприятных условий для привлечения иностранных компаний в сфере информационно-коммуникационных технологий на площадке СЭЗ "Бишкек" и Парка высоких технологий.
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому "цифровым кочевникам" создаются благоприятные условия. Сообщает пресс-служба главы государства.
Целью и задачей распоряжения является создание благоприятных условий и привлечение в Кыргызскую Республику современных креативных и высококвалифицированных специалистов, занятых в сфере информационно-коммуникационных технологий ("цифровые кочевники"), инвесторов и предпринимателей, открытия новых предприятий, развития инновационных проектов и высокотехнологичных отраслей экономики.
Кабинету Министров Кыргызской Республики во исполнение распоряжения поручается:
- разработать упрощенный порядок регистрации иностранных граждан, имеющих квалификацию в сфере информационно-коммуникационных технологий и занятых в сфере разработки программных продуктов, в том числе предусматривающий подачу онлайн-заявления;
- упростить процедуру трудоустройства иностранных граждан, а также принять необходимые меры по организации единого информационного веб-портала по оказанию консультативной помощи иностранным гражданам, прибывающим в Кыргызскую Республику;
- проработать вопрос создания благоприятных условий для привлечения иностранных компаний в сфере информационно-коммуникационных технологий на площадке СЭЗ "Бишкек" и Парка высоких технологий;
- упростить процедуру оформления виз иностранным гражданам, имеющим квалификацию в сфере информационно-коммуникационных технологий и занятых в сфере разработки программных продуктов.
Источник: vb.kg
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