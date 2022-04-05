Садыр Жапаров подписал закон о земельной амнистии

Целью данного закона является определение правовых основ, условий и порядка проведения земельной амнистии на земельные участки.
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Закон Кыргызской Республики "О регулировании земельно-правовых отношений". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
"Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 17 марта 2022 года.
Целью данного закона является определение правовых основ, условий и порядка проведения земельной амнистии на земельные участки.
Настоящий закон регулирует проведение государством земельной амнистии по закреплению государством прав собственности граждан на объекты земельной амнистии, предусмотренные настоящим законом".
Источник: vb.kg
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