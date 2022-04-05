ГКНБ подозревает трех депутатов ЖК в наличии поддельных документов

Взяты в проверку на предмет наличия иностранного гражданства 28 госслужащих.

ГКНБ продолжаются мероприятия по проверке государственных и муниципальных служащих на предмет возможного наличия двойного гражданства и использования поддельных дипломов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, на сегодня по материалам проверок по подозрению использования поддельных дипломов и наличия двойного гражданства проходят: 3 депутата ЖК КР, 2 экс-депутата ЖК КР, 9 кандидатов в депутаты ЖК КР, 1 министр, 3 депутата горкенеша, 1 судья, 1 бывший судья, 2 сотрудника Счетной палаты, 1 сотрудник органов прокуратуры, 15 сотрудников органов внутренних дел, 2 сотрудника ПС ГКНБ, 1 сотрудник СИН, 1 сотрудник ГТС при МЭФ, 6 сотрудников ГНС при Министерстве финансов, 6 сотрудников МИД КР, 1 сотрудник Министерства экономики и коммерции, 2 работника Министерства транспорта, 4 работника Министерства сельского хозяйства, 2 работника МЦР, 2 работника Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора, 1 работник ГКДР, 2 работника здравоохранения, 40 работников образования, 1 работник Госагентства по делам государственной службы и местного самоуправления, 3 сотрудника Социального фонда, 1 работник ГП "Кыргыз Почтасы", 1 работник ГУ "Кадастр", 1 работник Госархива, 2 работника банковской системы, 2 адвоката, 1 работник СМИ, 6 работников муниципальной службы, 2 представителя мусульманского духовенства, 1 полномочный представитель президента КР в области, 1 заместитель полномочного представителя президента КР в области, 2 работника аппарата полномочного представителя президента КР в области, 2 мэра, 1 экс-мэр, 2 вице-мэра, 1 работник горкенеша, 8 работников мэрии, 1 глава РГА, 1 заместитель главы РГА, 8 глав айылных аймаков, 2 заместителя главы а/а, 18 работников айылного аймака, 9 депутатов айылного кенеша, др. (обслуживающий персонал) учреждения – 1.

Также проверяются факты организации коррупционных схем: по незаконной выдаче дипломов лицам, не проходившим обучение в профлицее; незаконного обучения и выдаче дипломов об окончании колледжа; незаконной выдаче диплома одного из вузов; незаконной выдаче аттестата о среднем образовании иностранным гражданам.

По итогам проведенных среди государственных и муниципальных служащих разъяснительных мероприятий 40 уволились по собственному желанию, сдали мандат депутата местного кенеша двое лиц.

Взяты в проверку на предмет наличия иностранного гражданства 28 госслужащих.

В рамках зарегистрированных в ЕРП досудебных производств расследуется 20 уголовных дел, по 52 материалам проводится доследственная проверка, осуществляется первичная проверка 141 материала.

Проверочные мероприятия будут продолжаться до полного завершения работ по проверке всех госслужащих всех уровней на предмет возможного наличия двойного гражданства и использования поддельных дипломов.

ГКНБ повторно призывает граждан Кыргызской Республики из числа государственных служащих к добровольной выдаче, возможно, используемых поддельных дипломов и документов об образовании с целью избежания негативных последствий и самоинициативно освободить занимаемую должность".



Источник: vb.kg