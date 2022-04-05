Для маршрутчиков приняли новые правила

В этих правилах подробно расписаны функции перевозчиков и водителей, начиная от манеры поведения до состояния маршруток.
Сегодня, 5 апреля, сессия Бишкекского горкенеша приняла два проекта постановления: "Правила организации пассажирских перевозок..." и "Положение о проведении конкурсов на определение автоперевозчика...".
В этих правилах подробно расписаны функции перевозчиков и водителей, начиная от манеры поведения до состояния маршруток.
Как сообщил Kaktus.media глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максат Нусувалиев, стаж водителя должен быть не менее трех лет и соответствующая категория в водительском удостоверении.
Отбор будет проводиться даже с учетом вида топлива и года выпуска транспорта. Конкурсантам будут присуждаться баллы, на основании которых будет выноситься решение. Предпочтение будет отдано новым машинам на экологичном топливе, то есть газе.
Источник: kaktus.media
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