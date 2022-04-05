(Фото) В Сокулуке изготавливали муку с поддельным товарным знаком «Эталон»

В ходе обыска данного мукомольного комбината обнаружены более 200 мешков муки (50 кг) и 7 тыс. пустых тар (50 кг) с этикеткой с поддельным товарным знаком «Эталон», подготовленных для расфасовки и дальнейшей реализации около 350 тонн муки.

ГКНБ в ходе проводимой системной работы по обеспечению продовольственной безопасности установлены факты массового изготовления и реализации на территории республики отечественными производителями муки по завышенной стоимости с поддельным товарным знаком, импортируемой из соседних государств.

Как сообщает пресс-служба ГКНБ, на отечественном рынке оптово-розничная стоимость муки, произведенной непосредственно самим импортером из отечественного или импортного зерна, составляет порядка 1500 сомов за 50 килограмм из-за освобождения от уплаты НДС, когда как стоимость импортируемой муки, пользующегося спросом, составляет порядка 2100 сомов.

В августе 2021 года для стабилизации рыночных цен на муку Кабинетом министров Кыргызской Республик было принято решение о принятии нулевой ставки налога на добавленную стоимость при импорте зерна и производстве муки отечественными производителями. Льготы действуют в течение года – до 1 августа 2022 года.

Однако, недобросовестные крупные поставщики и производители муки, заинтересованы в реализации по завышенной стоимости муки с поддельными товарными знаками, импортируемой муки из стран Евразийского экономического союза, ввозимых с уплатой НДС (12% от стоимости товара).

В рамках уголовного дела по ст.225 ч.1 (незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров) УК КР установлено, что на территории Бишкека мука с поддельным товарным знаком «Эталон» реализовывалась и изготавливалась в мукомольном комбинате на территории Сокулукского района Чуйской области, принадлежащий Т.К.А., который наладил процесс производства муки по поддельным товарным знаком «Эталон» из импортируемого зерна с нулевой ставкой НДС.

В ходе обыска данного мукомольного комбината обнаружены более 200 мешков муки (50 кг) и 7 тыс. пустых тар (50 кг) с этикеткой с поддельным товарным знаком «Эталон», подготовленных для расфасовки и дальнейшей реализации около 350 тонн муки.

Источник: reporter.kg