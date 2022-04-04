Пункты пропуска на границе с Китаем временно не будут работать

Пункты пропуска "Торугарт-автодорожный" и "Иркештам-автодорожный" возобновят функционирование 6 апреля по ранее утвержденному алгоритму.

Управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ сообщает, что 5 апреля по инициативе китайской стороны в связи с празднованием фестиваля Цинмин (День поминовения усопших) пункты пропуска "Торугарт-автодорожный" и "Иркештам-автодорожный", расположенные на кыргызско-китайском участке государственной границы, временно приостановят пропуск транспортных средств и грузов.

Пункты пропуска "Торугарт-автодорожный" и "Иркештам-автодорожный" возобновят функционирование 6 апреля по ранее утвержденному алгоритму, предусматривающему только перемещение товаров и грузов через границу.

Источник: vb.kg