Пункты пропуска на границе с Китаем временно не будут работать

Пункты пропуска "Торугарт-автодорожный" и "Иркештам-автодорожный" возобновят функционирование 6 апреля по ранее утвержденному алгоритму.
Управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ сообщает, что 5 апреля по инициативе китайской стороны в связи с празднованием фестиваля Цинмин (День поминовения усопших) пункты пропуска "Торугарт-автодорожный" и "Иркештам-автодорожный", расположенные на кыргызско-китайском участке государственной границы, временно приостановят пропуск транспортных средств и грузов.
Пункты пропуска "Торугарт-автодорожный" и "Иркештам-автодорожный" возобновят функционирование 6 апреля по ранее утвержденному алгоритму, предусматривающему только перемещение товаров и грузов через границу.
Источник: vb.kg
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