В Кыргызстане 4-6 апреля пройдет контрольная перепись населения

В Кыргызстане 4-6 апреля будет проводиться контрольный обход переписи населения и жилищного фонда.

Как сообщает пресс-служба Нацстаткома, данное мероприятие предусмотрено с целью уточнения переписанных жителей.

«В ходе контрольного обхода переписчик совместно со своим руководителем обойдет каждое десятое домохозяйство и уточнит, проводилась ли здесь перепись и все ли члены домохозяйства переписаны. Если кто-то из членов домохозяйства по какой-либо причине не участвовал в переписи, он будет переписан во время контрольного обхода, говорится в сообщении», — отметили в ведомстве.

Практика проведения контрольного обхода применялась и при предыдущих переписях, проводимых в Кыргызстане.

Также, в связи с тем, что на горячую линию комитета поступают звонки от жителей, которых еще не переписали, переписчики будут выполнять свою работу по переписи населения и жилищного фонда 2 и 3 апреля, добавили в Нацстаткоме.

Источник: bulak.kg