(Фото) ГКНБ задержал подполковника и старшину милиции во время закладки ими наркотиков

В Оше задержали подполковника и старшину милиции во время закладки ими наркотиков.
По данным пресс-службы ГКНБ, задержание произведено в рамках зарегистрированного в ЕРП производства по признакам преступления, предусмотренного ст. 282 ч.2 п.2 (Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта) УК КР.
Так, 2 апреля примерно в 03:15 сотрудники ГКНБ задержали подполковника милиции А.У.К. и старшину милиции Т.у.А. во время закладки ими наркотиков весом 894 грамма.
Отмечается, что подполковник милиции А.У.К., 1982 года рождения, занимает должность начальника ОБОП УВД г.Ош, а старшина милиции Т.у.А., 1998 года рождения, занимает должность младшего инспектора 4 взвода ОПСМ УВД г.Ош.
Источник: bulak.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!