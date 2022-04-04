(Фото) ГКНБ задержал подполковника и старшину милиции во время закладки ими наркотиков

В Оше задержали подполковника и старшину милиции во время закладки ими наркотиков.

По данным пресс-службы ГКНБ, задержание произведено в рамках зарегистрированного в ЕРП производства по признакам преступления, предусмотренного ст. 282 ч.2 п.2 (Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта) УК КР.

Так, 2 апреля примерно в 03:15 сотрудники ГКНБ задержали подполковника милиции А.У.К. и старшину милиции Т.у.А. во время закладки ими наркотиков весом 894 грамма.

Отмечается, что подполковник милиции А.У.К., 1982 года рождения, занимает должность начальника ОБОП УВД г.Ош, а старшина милиции Т.у.А., 1998 года рождения, занимает должность младшего инспектора 4 взвода ОПСМ УВД г.Ош.

Источник: bulak.kg