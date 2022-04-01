По делу российско-кыргызской компании "БишкекВторРесурс" заключили мировое соглашение

Учредителями предприятия выступили Остапенко, Булаев и кыргызстанец Самат Сакбаев.

Российские бизнесмены Алексей Булаев и Сергей Остапенко заключили мировое соглашение с партнером по бизнесу Саматом Сакбаевым. Также они отказались от претензий в адрес отечественного бизнесмена Ырысбека Мааткабылова и членов его семьи.

"Хотелось бы особо отметить, что в ходе следствия мы получили полную информацию, согласно которой Ырысбек Мааткабылов и члены семьи Салымбековых не связаны с данным делом. По этому вопросу заключено соглашение о мирном урегулировании спора, ущерб возмещен в полном размере самим Саматом Сакбаевым", - заявил в своем видеообращении Алексей Булаев.

Напомним, ранее Алексей Булаев и Сергей Остапенко обратились к президенту Кыргызстана Садыру Жапарову по делу российско-кыргызской компании "БишкекВторРесурс". Учредителями предприятия выступили Остапенко, Булаев и кыргызстанец Самат Сакбаев. Летом 2021 года Сакбаева задержали из-за выявленных финансовых нарушений. По итогам переговоров спор между учредителями был урегулирован.

Источник: kaktus.media