Учредителями предприятия выступили Остапенко, Булаев и кыргызстанец Самат Сакбаев.
Российские бизнесмены Алексей Булаев и Сергей Остапенко заключили мировое соглашение с партнером по бизнесу Саматом Сакбаевым. Также они отказались от претензий в адрес отечественного бизнесмена Ырысбека Мааткабылова и членов его семьи.
"Хотелось бы особо отметить, что в ходе следствия мы получили полную информацию, согласно которой Ырысбек Мааткабылов и члены семьи Салымбековых не связаны с данным делом. По этому вопросу заключено соглашение о мирном урегулировании спора, ущерб возмещен в полном размере самим Саматом Сакбаевым", - заявил в своем видеообращении Алексей Булаев.
Напомним, ранее Алексей Булаев и Сергей Остапенко обратились к президенту Кыргызстана Садыру Жапарову по делу российско-кыргызской компании "БишкекВторРесурс". Учредителями предприятия выступили Остапенко, Булаев и кыргызстанец Самат Сакбаев. Летом 2021 года Сакбаева задержали из-за выявленных финансовых нарушений. По итогам переговоров спор между учредителями был урегулирован.
Источник: kaktus.media
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