Русский язык вошел в пятерку ведущих языков мира

Эксперты также проанализировали индекс устойчивости русского языка за 30-летний период - с 1991 по 2021 год - в СНГ.

Русский язык занял пятое место в перечне 12 ведущих языков в мире по совокупности параметров, включающих роль как в бытовой, так и в научной коммуникации. Об этом свидетельствуют данные исследования Института Пушкина "Индекс положения русского языка в мире" за 2021 год, сообщает ТАСС.

По данным "Индекса-2021", русский язык уступил английскому, испанскому, китайскому и французскому, при этом обошел арабский, португальский, немецкий, японский, хинди, бенгали и урду. При составлении рейтинга учитывались численность говорящих на языке и численность пользователей интернета, количество интернет-ресурсов и объем научной информации на языке, статус языка в международных организациях, а также количество СМИ на языке.

"Безусловно, русский язык не самый распространенный по численности носителей, на том же хинди говорит большее число людей, но если оценивать язык по частоте использования в межстрановых, научных коммуникациях, то хинди отстает от многих других языков, которые относятся к категории международных", - прокомментировала результаты ректор Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина Маргарита Русецкая.

Как отметили исследователи, по большинству параметров русский язык занимает срединные позиции - от 4 до 7, однако по количеству ресурсов на языке уже не первый год сохраняет вторую позицию.

Эксперты также проанализировали индекс устойчивости русского языка за 30-летний период - с 1991 по 2021 год - в СНГ.

Индекс учитывает конституционный статус русского языка и его статус в государственных коммуникациях, долю обучающихся и преподающих на русском языке, долю научных публикаций на русском языке и долю русскоязычных СМИ.

По мнению авторов исследования, наиболее острой проблемой является сокращение сферы воспроизводства кадров русистов, численность обучающихся на русском языке за 30 лет сократилась вдвое на всех ступенях образования.

Анализируя долю научных публикаций на русском языке, специалисты выяснили, что он играет важную роль в национальной науке Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Азербайджана, тогда как не играет ведущей роли в Грузии, Латвии, Литве и Эстонии.

Источник: vb.kg