(Фото) Садыр Жапаров сегодня наблюдает за тактическим учением "Калкан-2022"

В учении принимают участие подразделения ГКНБ, Министерства обороны, МЧС и МВД.

В Иссык-Кульской области сегодня проходит специальное тактическое учение "Калкан-2022" с использованием ударных беспилотников "Байрактар". За его ходом наблюдает президент Кыргызстана, Главнокомандующий вооруженными силами страны. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Учение проходит на базе центра "Эдельвейс" Министерства обороны в Балыкчы. Его цель – отработка слаженности действий силовых структур Кыргызстана по уничтожению условного противника, совершившего прорыв на участке государственной границы.

В учении принимают участие подразделения ГКНБ, Министерства обороны, МЧС и МВД.

Впервые в истории Вооруженных сил Кыргызской Республики в ходе учения будут применены ударные БПЛА "Байрактар ТБ-2", находящиеся на вооружении Пограничной службы ГКНБ. Они были закуплены в 2021 году на средства республиканского бюджета.

Источник: vb.kg