В учении принимают участие подразделения ГКНБ, Министерства обороны, МЧС и МВД.
В Иссык-Кульской области сегодня проходит специальное тактическое учение "Калкан-2022" с использованием ударных беспилотников "Байрактар". За его ходом наблюдает президент Кыргызстана, Главнокомандующий вооруженными силами страны. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Учение проходит на базе центра "Эдельвейс" Министерства обороны в Балыкчы. Его цель – отработка слаженности действий силовых структур Кыргызстана по уничтожению условного противника, совершившего прорыв на участке государственной границы.
В учении принимают участие подразделения ГКНБ, Министерства обороны, МЧС и МВД.
Впервые в истории Вооруженных сил Кыргызской Республики в ходе учения будут применены ударные БПЛА "Байрактар ТБ-2", находящиеся на вооружении Пограничной службы ГКНБ. Они были закуплены в 2021 году на средства республиканского бюджета.
Источник: vb.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!