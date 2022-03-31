Темирлан «23-летний парень из региона, знающий 4 языка …

Бишкек, "Саясат. kg". Мне не безразлична судьба нашей молодежи и таких как Султанбекова Т.

На днях прочитал два опуса Султанбекова Темирлана, как он именует себя «23-летний парень из региона, знающий 4 языка …» и меня охватило тревога за наше молодое поколение. Ведь скоро они повзрослеют и судьба страны, нашего народа будет в их руках.

Наши отцы говорили:

Бешиктеги баланы бек болорун ким билет?

Карындагы баланы хан болорун ким билет?

Или как говорили на Руси:

Вчера Макар гряды копал, а ныне Макар в воеводы попал.

Мне не безразлична судьба нашей молодежи и таких как Султанбекова Т. По-разному может сложится их жизненный путь. Кто думал, что простые выходцы из далекого Кемина, Масадана, Боо-Терека, Арашана, затерявшегося в горах Кара-Кульджы станут президентами Кыргызстана. Может и Султанбеков Т. будет в их ряду. Но вслушиваясь в его выступления, вчитываясь в его статьи, начинаешь беспокоиться и думать: «Не повторит ли он путь Атамбаева А…». Потому что этот «простой парень…» претендует на последнюю истину во всем и вся. Для него только один авторитет- это Атамбаев А., жизненный путь которого он не просто возвеличивает, но и воспевает. Да и показной стиль самолюбования Султанбекова Т., его агрессивный нрав, его стремление растоптать любого, кто перечит ему, кто не согласен с ним или, кто говорит неприятное о его кумире, очень напоминает раннего Атамбаева А., который многократно рассказывал притчу матери о батырах, которые побеждая дракона, заходя в его пещеру сами превращались в дракона.

Чтобы предостеречь страну, от появления очередного дракончика на нашем партийно-кадровом небосклоне, хотел бы предложить Султанбекову Т, набраться мужества и критически посмотреть на основные дела, по которым его кумира, Атамбаева А. признали виновным. Надеюсь, что у «23 летнего парня, знающего 4 языка», где-то затаился язык совести, язык понимания и справедливости, что он все же поймет, что заблуждался «в трёх соснах». Ведь помимо Атамбаева А. есть еще и еще и Кыргызстан, есть кыргызский народ. ПРОЙДЕМСЯ ПО ФАКТАМ.

1. В своих многочисленных интервью, Атамбаев А. с упоением рассказывал, как он разбогател: «… с 1989 года по осень 2005 года я не занимал никакой государственной должности. И именно в это время, я и заработал свое богатство на книгах. Это был большой дефицит в советское время, потом уже полученное на книгах я вкладывал в предприятия в Кыргызстане…»

А как было на самом деле. В начале 1990-х Атамбаев возглавлял Литературный фонд Союза писателей Кыргызской Республики. В то время, Айтматов Чингиз Торокулович, являясь руководителем этого творческого союза, обратился к президенту страны Аскару Акаеву, с просьбой оказать им финансовую помощь. Президент, вняв просьбам всемирно известного писателя, передал Союзу Писателей часть российский грантовой помощи в сумме 60 миллионов рублей (примерно 34 млн. дол. США). Эти громадные средства поступили в распоряжение Атамбаева А. Они были предназначены для строительства многоквартирного дома для писателей, издательских комплексов, полной реконструкции пригородного дома творчества, покупки пансионата на Иссык-Куле, создания специализированного медицинского центра, издания книг и журналов… Но Атамбаев А., который к тому времени уже познал вкус бизнеса, умело направил эти средства на личное обогащение. Им были выкуплены акции функционирующего гиганта советского наследия АО "Кыргызавтомаша. Эта компания владела общежитиями, многочисленными квартирами, торговыми центрами, земельными участками, домами отдыха... Все это имущество, приватизированное на грантовые деньги России, стали собственностью не Союза писателей, а Атамбаева А. По такой же схеме, Атамбаев А, на те же грантовые деньги России выкупил и присвоил союзного значения промышленный холдинг "Форум» (в составе которого были три завода, два совместных предприятия и много другой недвижимости). Остальные грантовые деньги Атамбаев А потратил на создание предприятия «Айла» и другие коммерческие цели. При этом все акции, доли компаний Атамбаев А. оформлял на себя и своих близких. На недоуменные, неудобные вопросы писателей Атамбаев А. отвечал однозначно: «Я профессионал, я знаю, как сделать лучше. Частнику продадут намного дешевле, да к тому же налоги будут мизерные. Придет время, и я Союзу писателей, и каждому из вас оформлю дарственные. Скоро в ваши карманы потекут миллионы. …» и все в таком роде. И наивные писатели, люди далекие от бизнеса верили ему. Прошло несколько лет. Заводы были раскулачены, суперсовременное оборудование, научные разработки Атамбаевым А. были распроданы, вывезены в Турцию и другие страны. Именно после этих «славных дел» А. Атамбаев стал кичиться своим богатством, именовать себя выдающегося бизнесменом, утверждая: «мой бизнес давал 20% ВВП страны, намного больше чем месторождение «Кумтор». Атамбаев А. цинично мог заявить: «некоторые сегодняшние миллионеры, депутаты, чиновники на хлеб, на пирожки, на сигареты занимали деньги у меня…». О своих миллионах он заявлял даже на церемонии вручения верительных иностранным послам, во время встречи с президентом России Владимиром Путиным В. И, говорил о торговле все теми же книгами, о своих зарубежных предприятиях «Гульжанлар», в городе Измир, о доле в проекте «Анкара-газ…

Узрев, что российские деньги безвозвратно похищены, фискальные органы начали требовать возврата, и здесь Атамбаев А. сразу же переродился и стал ярым оппозиционером. Подкупая кого надо, финансируя СМИ и митинги, Атамбаев А. начал делать головокружительную политическую карьеру. Он показал себя прожжённым интриганом, ушлым манипулятором.

2. Султанбеков Т. как он говорит о себе, любит спорить языком цифр и фактов и при этом говоря о ВВП страны, Государственном долге утверждает, что период правления Атамбаева А. был самым прорывным и успешным в экономическом развитии страны. Так ли это?

При Президенте Атамбаеве А. с 1 декабря 2011 по 24 ноября 2017 года общий государственный долг возрос на полтора миллиарда долларов США, было получено грантов, в том числе системных, долгосрочных 3,5 миллиарда долларов. Куда и как были использованы эти 5 млрд. дол. США? Что они дали нашей стране, еще предстоит выяснить? Возьмем основные показатели экономики такие как уровень жизни населения, цены, курс валюты, коэффициент монетизации, платежный баланс и др.

В период правления Атамбаева А. из-за его недальновидной, безграмотной денежно-кредитной политики, происходило сжатие кредитного предложения. Коэффициент монетизации был ниже порогового уровня, из-за этого экономика страны недополучила 330 млрд. 874 млн. сом. Коэффициент монетизации в 2015году опускался даже до 19 %, в то время как этот показатель в Китае был равен 194,5%, Германии 163,1%, Великобритании 160,2%, Италии 162,9%, Японии 248,7%. Такая порочная практика, привело к разбалансированности экономики, к искусственной нехватке денег, высоким процентным ставкам по кредитам, нестабильности валютного курса сома, скачку инфляции. Сужение сомовой денежной массы стало предпосылкой к еще большему внедрению в оборот наличных долларов США, как средства расчетов, ослабления процессов капитализации кыргызских финансовых институтов, формирования зависимости внутренней экономики от внешнего финансирования. Это сразу же привело к скачку цен и торможению экономического роста, поставили страну и народ на грань выживания.

Курс сома при Атамбаеве А. упал с 46,48 до 68,84 сомов за один дол. США. За эти годы Атамбаевского режима, кыргызская валюта сом, потеряла 32,48% своей стоимости. Из-за этого покупательная способность национальной валюты сома обрушилась на местном товарном рынке, банковский сектор, весь финансовый рынок перестали быть катализаторами развития общества. Кыргызский сом, именно в эти годы стал одной их худших валют мира и попал в категорию обесценившихся валют, которая стала выполнять свои функции только в отношении мелких потребительских товаров и услуг, а в отношении товаров долгосрочного пользования функции валюты выполнял доллар США.

Султанбеков Т. глядя на эти цифры и факты, наверное, согласится, что из-за авантюристической, непродуманной экономической политики, постоянных конфликтов с традиционными экономическими партнерами, руководителями соседних стран, возникла непреодолимая преграда экономическому развитию и самостоятельности страны. Из-за отсутствия нормальных инвестиций, доступных кредитов, местные товары оказались неспособны конкурировать с импортными товарами в самом Кыргызстане. За шесть лет, страна была вынуждена на покрытие отрицательного торгового баланса затратить 18 млрд. 404 млн. дол США. В 2013 году был самое большое отрицательное сальдо торгового баланса и стране пришлось выплатить только за один год 3 млрд. 555 млн. 400 тыс. дол. США. Цифры сами говорят за себя. Как видишь, Султанбеков Т., Атамбаев А. был никудышным, неумелым, истеричным менеджером в бизнесе, а достигнув верховной власти в стране, оказался ничтожным, алчным, скандальным президентом.

3. Посмотрим на факты, коррупции, которые совершил Атамбаев А будучи президентом страны. За каждый из таких фактов, простого смертного ожидала бы высшая мера наказания:

 В 2014 году по решению Атамбаева А. властям Уганды сдали в аренду два вертолета Ми-24В и два вертолета Ми-8МТВ. Однако плату за аренду Атамбаев А. заставил проводить через частную компанию в ОАЭ. После вскрытия этой аферы к ответственности так никого и не привлекли.

 В 2014 году началось строительство дороги Север-Юг. Изначально проект планировали завершить через четыре года, то есть в 2018 году. Но дорога не сдана в эксплуатацию до сегодняшнего дня. С увеличением срока строительства выросла и стоимость трассы: сначала она составляла 850 млн. дол. США, сейчас - уже миллиард. Строительство начали, не предоставив детального проекта. Сейчас стало известно, что «Атамбаев А., его поручные и китайский подрядчик «China Road and Bridge Corporation» и тут вступили в преступный сговор с целью обогащения, намного завысив все расценки.

 Реконструкция ТЭЦ города Бишкека стала еще одним фактом бесстыдного ограбления страны и народа. Стоимость реконструкции и модернизации ТЭЦ за счет кредита от Китая в 386 млн дол. США завышена почти в 2 раза. Во главе государственной коррупционной схемы опять же был Атамбаев А. У проекта не оказалось должного технико-экономического обоснования на реконструкцию. Материалы и оборудование закупили по сверх завышенной цене: плоскогубцы по 600 долларов, видеокамеры по 14,5 тысячи дол. США (завышение до 10 000%). Было возбуждено пять уголовных дел, был отстранен от работы премьер-министр Сапар Исаков (его Атамбаев А. называл своей правой рукой), обвинения были предъявлены 30 чиновникам, ущерб государственному бюджету составил 5 439 527 482 (пять миллиардов четыреста тридцать девять миллионов пятьсот двадцать семь тысяч четыреста восемьдесят два) сома, которые до настоящего времени не возмещены.

Президент Атамбаев А запустил амбициозный проект — реконструкция исторического музея в Бишкеке. Стоимость проекта опять оказалась завышенной. Из бюджетных средств были похищены миллионы. Помимо всего, гранитные и мраморные блоки с территории музея оказались на усадьбе Кой - Таш Атамбаева А.

В 2013-м по личному указанию Атамбаева А. досрочно был освобожден криминальный авторитет А.Батукаев, на основании поддельных медсправок и ложного заключения врачебной комиссии, будто он «страдает неизлечимым заболеванием» - раком крови последней стадии. Батукаев А., осужденный в 2006 году на 16 лет и 8 месяцев с конфискацией имущества по обвинению в причастности к убийству, незаконном обороте и изготовлении оружия, а также организации массовых беспорядков, после освобождения из тюрьмы в Нарыне был доставлен в Бишкек со специальным сопровождением, получил новый паспорт и сразу же вылетел в город Грозный.

А. Атамбаев обвиняется в убийстве заместителя командира спецподразделения «Альфа» ГКНБ Усенбека Ниязбекова во время штурма его Кой-Ташской резиденции. Оперативник был застрелен из снайперской винтовки Драгунова (СВД),которая была в руках Атамбаева А. В результате спецоперации пострадали 136 человек.

Во время своего правления Атамбаев А. конечно же не забывал о своей семье. Компания «Автомаш-Энерго» принадлежавшая сыновьям Атамбаева А., снабжала и снабжает электроэнергией ряд предприятий и часть жилого массива Бишкека. С большой выгодой для себя, продавая произведенную государством электроэнергию, постоянно выигрывая государственные тендеры, управляя многочисленными активами, дети Атамбаева А. тоже стали миллионерами. Об этом Султанбеков Т. хорошо знает не понаслышке. Даже став президентом, Атамбаев А. продолжал через «шопура», своих сыновей и систему подставных лиц управлять своими аффилированными компаниями, заводами, пансионатами на Иссык-Куле, барами, ресторанами, фондами, телеканалами обеспечивая их доступным кредитованием, делая налоговые, таможенные послабления…

Будучи, в оппозиции, Атамбаев А. резко критиковал Акаева А. и Бакиева К. за их семейно-клановое правление. Это значительно повысило рейтинг Атамбаева А., как борца за справедливость, как сторонника демократии. Но став президентом, Атамбаев А. создал мафиозо- иезуитское правление, заставившая всех жить по понятиям. Страной стал управлять криминал. Думаю, молодой Султанбеков Т. согласится со мной, что бедой Атамбаева А было то, что он маниакально, насильно, буквально «впихивал» в денежные и властные должности своих людей. При этом он не о них думал, он думал прежде всего о своем кармане. Уровень Правительства опустился до уровня главного куратора – «шопура» (водителя). Премьер - недоросток, главы силовых структур - бывшие телохранители Атамбаева А., под прикрытием борьбы с государственными переворотами, коррупцией, пересадили в тюрьму, заставили иммигрировать многих патриотически настроенных граждан. Рейдерство, откаты за тендеры, грабеж бизнеса, стали узаконенными привилегиями приближенных Атамбаева А. Республиканский бюджет, без зазрения совести, использовался в открытую для личного обогащения.

Обычным явлением стали навешивание ярлыков, всенародное осуждение достойных, а личная преданность стала основой кадровой политики.

Самым известным лицом из «ближнего круга» Атамбаева, его серым кардиналом был Икрамжан Илмиянов по кличке «шопур» - фигурант уголовного дела по убийству полковника МВД Киргизии Ч. Алиева. Именно «шопур» решал кадровые вопросы, собирал дань с госорганов, бизнеса, инвесторов и приносил в чемоданчике Атамбаеву А. Впоследствии он получил множество высших государственных наград, совершил головокружительную карьеру, стал даже замруководителя аппарата президента и вошел в список 100 самых богатых людей Киргизской Республики. Телохранитель Атамбаева А. - Болот Суюмбаев, дорос до зампредседателя ГКНБ, в телохранитель Улан Исраилов стал министром внутренних дел.

Бывший автомеханик Атамбаева А. Албек Ибраимов стал мэром Бишкека и сравнялся по богатству м с конкурентом «шопуром».

Атамбаевские «Кошелки», «Мистеры 10 процентов», «Телохранители» и конечно же «шопур» как должное, «снимали» в свой карман обязательные проценты за счет государственных закупок, проводили поборы с налоговой и таможенной служб, правоохранительных органов, судей, а также исполнителей крупных международных проектов, бизнесменов…

Многие наивно думали, что Атамбаев А. хотел добровольно передать власть своему преемнику в результате выборов. Но до этого, он не просто так инициировал изменения в конституцию, увеличил полномочия премьер-министра, уменьшил при этом президентские. Атамбаев А. после ухода с президентского поста хотел стать во главе Правительства. В качестве номинального приемника главы государства выбрал Сооронбая Жээнбекова – давнего друга, как казалось ему человека тихого и без амбиций.

Во время президентской выборной компании, Атамбаев А. пошел на всяческие ухищрения, множество нарушений, заставлял совершать фальсификации, всячески мешал другим кандидатам проводить агитационную и организаторскую работу. Усилиями Атамбаева А. рейтинг Жээнбекова С. поднялся с 4% до 54,22% и он, не думая, не гадая стал очередным президентом страны. Жээнбеков С. за должность президента, в знак благодарности Атамбаеву А., как своему нелегальному начальнику штаба, первым же своим указом присвоил ему звание Героя Киргизской Республики.

Молодой Султанбеков Т, весь этот спектакль считаешь нормальным? Но твой кумир жестко посчитался и в этот раз, «хотел, как лучше, а получилось, как всегда». Тихоня Жээнбеков С. быстро переродился в «дракона» и отправил своего покровителя на 11 лет в тюрьму.

4. По итогам президентства Атамбаева А. Кыргызстан имел очень негативный показатель по многим страновым рейтингам:

номинальное ВВП на душу населения;

уровню прямых иностранных инвестиций;

рейтинга свободы прессы в мире;

рейтинга стран мира по уровню младенческой смертности;

рейтинга по продолжительности жизни;

рейтинга стран по Слабости и Недееспособности государства;

индексу восприятия коррупции и др.



По результатам этих рейтингов международные эксперты дали свою оценку периоду правления Атамбаева А.: «Кыргызстан не сможет сдвинуться ни на шаг вперед, не сможет совершить ни экономический, ни научный, ни технологический, ни социальный прорыв, оставаясь такой, как сейчас, будет продолжать пожирать те ресурсы, которые могли бы быть инвестированы в будущее страны».

Вникни в эти слова Султанбеков Т. Данное убийственное заключение международных организаций точная характеристика твоему кумиру, бывшему президенту страны Атамбаеву А.

Я привел только часть преступлений, совершенных Атамбаевым А. За каждой кроются стремление к власти, жажда наживы, тщеславие. Вкупе все привело к разрушению экономики страны, новым долгам, многочисленным банкротствам, трагедии тысячи судеб. " Площадная демократия", кой-ташкие и «Форумские» батальоны Атамбаева А. подняли на новый уровень привычку захватывать дом Правительства, устраивать погромы, совершать мародёрства, поджоги, беспредел. Вот каков твой кумир, твой Атамбаев А. А еще точней о Атамбаеве А. кажется высказался Александр Сергеевич Пушкин в 1824 году.

Полу-милорд, полу-купец,

Полу-мудрец, полу-невежда,

Полу-подлец, но есть надежда,

Что будет полным наконец.

И заключение хочу спросить самого себя и Султанбекова Т.:

1. Ошибся ли Султанбеков Т., возвеличивая Атамбаева? - Думаю, да!

2. Ошибся ли Султанбеков Т., когда говорил о экономическом расцвете Кыргызстана в период правления Атамбаева А.? - Думаю Да!

3. Ошибся ли Султанбеков Т., когда говорил о несметных богатствах Атамбаева А. нажитых тяжким трудом и выдающимися менеджерскими способностями? - Думаю Да!

4. Ошибся ли Султанбеков Т. когда говорил, что Атамбаев А по образу жизни, по мышлению, человеческим качествам образец для подражания молодежи и по нему надо строить свою жизнь? - Думаю да!



С уважением Б. Кадыралиев