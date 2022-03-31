Вакцинация не нарушает пост мусульман.

В ДУМК отметили, что в любом состоянии человек должен проконсультироваться у своего лечащего врача.
Люди, которые держат пост орозо, могут быть вакцинированы. Так как прививка не нарушает пост. Об этом сообщают в Республиканском штабе по борьбе с COVID-19 со ссылкой на Духовное управление мусульман Кыргызстана (ДУМК).
Согласно их сообщению, если у человека тяжелая форма коронавирусной инфекции, то ему разрешается не держать пост.
Также можно прервать пост, если человеку необходимо время от времени принимать лекарства в течение дня. Пост можно держать или продолжить, как только больной полностью выздоровеет.
В ДУМК отметили, что в любом состоянии человек должен проконсультироваться у своего лечащего врача.
Напомним, что месяц Рамазан в Кыргызстане начинается со 2 апреля.
Источник: vb.kg
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