Стало известно когда отключат отопление в квартирах бишкекчан

В Бишкеке 4 апреля начнут отключать отопление, сообщает пресс-служба мэрии.
Такое решение принято в ходе заседания оперативного штаба по прохождению осенне-зимнего периода во главе вице-мэра по ЖКХ Жамалбека Ырсалиева.
По данным управления гидрометеорологической службы при МЧС КР, с 31 марта ожидается повышение среднесуточной температуры, резкого похолодания не ожидается.
Напомним, что по утвержденным критериям отключение потребителей от теплоснабжения начинается при среднесуточной температуре воздуха на улице выше +8 градусов в течение пяти суток подряд.
Мэр города Бишкек Эмилбек Абдыкадыров подпишет распоряжение об окончании отопительного сезона 2021-2022 года в столице в ближайшее время.
Справочные номера:
Коммунальное предприятие "Бишкектеплоэнерго": (0312) 21-28-47, (0312) 212844.
Номера телефонов ОАО "Бишкектеплосеть":
(0312) 61-11-69 – центр поддержки потребителей;
36-57-19, 30-07-67 – дежурные инженеры Центрального района;
51-06-22, 21-74-06 – дежурный инженер Южного района;
56-85-58 – диспетчерская служба.
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