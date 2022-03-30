Окончательное решение. Шаирбек Ташиев не будет сдавать депутатский мандат

Депутат Шаирбек Ташиев не будет сдавать депутатский мандат.

Об этом он сообщил журналистам.

«Посовещались с семьей, учли обращения избирателей и решили выполнить данные народу обещания. По возможности будем служить народу до последней капли крови. Решил не сдавать мандат», - сказал он.

23 января председатель Государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев в ходе пресс-конференции о предприятиях, которые были упомянуты в канале Temirov Live, сообщил, что попросил у младшего брата Шаирбека Ташиева сдать мандат.

26 января тогдашний депутат Жогорку Кенеша Бакыт Торобаев сообщал, что от Шаирбека Ташиева поступило обращение о сдаче мандата.

Источник: Super.kg, gezitter.org