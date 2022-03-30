Окончательное решение. Шаирбек Ташиев не будет сдавать депутатский мандат

Депутат Шаирбек Ташиев не будет сдавать депутатский мандат.
Об этом он сообщил журналистам.
«Посовещались с семьей, учли обращения избирателей и решили выполнить данные народу обещания. По возможности будем служить народу до последней капли крови. Решил не сдавать мандат», - сказал он.
23 января председатель Государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев в ходе пресс-конференции о предприятиях, которые были упомянуты в канале Temirov Live, сообщил, что попросил у младшего брата Шаирбека Ташиева сдать мандат.
26 января тогдашний депутат Жогорку Кенеша Бакыт Торобаев сообщал, что от Шаирбека Ташиева поступило обращение о сдаче мандата.
Источник: Super.kg, gezitter.org
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!