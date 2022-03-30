Бакыт Торобаев: Буду работать на результат

Я из реального сектора. Хотим воспользоваться возможностями и работать с предпринимателями из реального сектора.

Такое мнение озвучил и.о. зампредседателя кабмина Бакыт Торобаев.

По его словам, он готов тесно работать с частными предпринимателями и ассоциациями.

"Хочу обратиться к частным предпринимателям и представителям бизнеса - я всегда готов с вами работать. Я пришел из реального сектора и работаю на результат", - сказал Торобаев.

Источник: Медиа центр, gezitter.org