Качкын Булатов, правозащитник: «Суд – это не похороны и не свадьба, куда можно являться и не являться по желанию»

Почему-то поднимают шумиху, дескать, Атамбаева доставили в суд в футболке. Будет уместно, если его доставят в суд полностью раздетым, не только в футболке.



- Сейчас об Атамбаеве пишут, как о честном человеке, если промолчишь – то и вовсе преподносят его как богатыря. А на деле Атамбаев совершал преступления не думая. Помимо экономических преступлений, он приказал стрелять по сбежавшим заключенным. Только один из 9 сбежавших заключенных выжил. Других убили, избили или застрелили. Мало того, застрелили 11 невооруженных уйгуров, которые бежали из Китая. Стрелять по невооруженным людям – это преступление. Нынешней власти следует рассказать и об этих ошибках Атамбаева, привлечь к ответственности.

Почему-то поднимают шумиху, дескать, Атамбаева доставили в суд в футболке. Будет уместно, если его доставят в суд полностью раздетым, не только в футболке. Суд – это не похороны и не свадьба, куда можно являться и не являться по желанию. Оказался за решеткой – должен явиться в суд. Совершал преступления не думая, теперь пускай отвечает. А не сделаться больным, когда надо ответить.

К слову, журналистам следовало бы не писать о преступнике, о человеке, который совершил предательство по отношению к стране. Тогда бы недостойные упоминания люди сами бы оказались вне общества.

Источник: газета «Майдан.kg» №9 от 30.03.2022 / стр. 7, gezitter.org