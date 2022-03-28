Рейды проводят в целях исполнения доходной части бюджета на 2022 год.
Комиссией, в состав которой входят представители акимиата, УГНС, департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии города Бишкек, УПСМ г.Бишкек. Они проверяют уплачен ли добровольный патент водителями маршрутных такси, осуществляющих свою деятельность на территории Октябрьского района.
1 апреля истекает срок представления единой налоговой декларации для государственных/муниципальных и физических лиц.
Декларацию обязаны подать:
- государственные и муниципальные служащие,
- индивидуальные предприниматели, в том числе работающие на патентной основе),
- владельцы налогооблагаемого движимого и недвижимого имущества или земельного участка (за исключением приусадебных участков),
- крестьянские и фермерские хозяйства, работающие без образования юридического лица.
Источник: vb.kg
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