Равшана Жээнбекова выгнали с суда по делу Next TV (видео)

Председательствующая судья Айнура Сатарова в начале заседания запретила видеосъемку.

Сегодня, 28 марта, в Первомайском районном суде продолжился процесс по делу Next TV, где рассматривается ходатайство Генеральной прокуратуры о прекращении вещания телеканала на территории Кыргызстана.

Председательствующая судья Айнура Сатарова в начале заседания запретила видеосъемку. Присутствующий на суде политик Равшан Жээнбеков выступил против, цитируя президента Садыра Жапарова, который заявлял, что все судебные процессы должны проходить открыто.

Равшан Жээнбеков на суде по делу Next TV.

Сатарова сказала, что судье нельзя задавать вопросы, и попросила позвать приставов, чтобы те вывели Жээнбекова.

Жээнбеков вышел из зала суда до прихода пристава.

Источник: Kaktus.media