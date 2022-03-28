Абдилу Сегизбаеву продлили арест в СИЗО ГКНБ

Напомним, против Сегизбаева возбуждено два уголовных дела.

Бывший председатель ГКНБ Абдил Сегизбаев оставлен в СИЗО этого же ведомства. Об этом редакции Kaktus.media сообщили в Первомайском райсуде Бишкека.

Как уточняется, 18 марта следственная служба ГКНБ внесла ходатайство о продлении срока содержания в СИЗО ГКНБ для бывшего главы ГКНБ Сегизбаева до 20 мая 2022 года.

Отметим, 24 марта СМИ стало известно, что экс-председатель Госкомитета нацбезопасности Сегизбаев серьезно болен, у него выявили онкологическое заболевание.

Напомним, против Сегизбаева возбуждено два уголовных дела. Одно связано с якобы незаконной приватизацией пастбищных земель в селе Кой-Таш, где проживает Сегизбаев, второе - по заявлению о "Белизгейте". Оно возбуждено по статье 320 УК КР по факту незаконных действий, выраженных в умышленной дискредитации депутатов ЖК Алмамбета Шыкмаматова, Аиды Саляновой и Омурбека Текебаева перед населением и преднамеренном обвинении их в совершении преступления.

Источник: kaktus.media