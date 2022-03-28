Названа дата начала поста Орозо

Отметим, что Духовное управление мусульман Кыргызстана определило размер фитр-садака на текущий год.
Священный пост мусульман в этом году начнется 2 апреля. Об этом сообщили в Духовном управлении мусульман Казахстана.
"В этом году священный месяц Рамадан начнется 2 апреля, и такое совместное решение принято по согласованию с духовными управлениями мусульман Узбекистана и Кыргызстана", - сообщили в муфтияте Казахстана.
Отметим, что Духовное управление мусульман Кыргызстана определило размер фитр-садака на текущий год.
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