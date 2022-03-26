Анжелика решила продать свой аккаунт в Instagram за 3 млн сомов

Певица Анжелика выставила на продажу аккаунт в Instagram.
Об этом она сообщила в социальной сети.
В настоящее время у певицы на странице 3 млн подписчиков, и за cтолько же миллионов сомов она решила продать аккаунт.
Анжелика сообщила, что деньги будут потрачены на строительство центра для детей с синдромом Дауна.
"Уважаемые подписчики, я вас не продаю, наоборот, хочу делиться своими чувствами, даже если у меня будет тысяча подписчиков. Не обижайтесь, надеюсь, вы меня правильно поймете", - написала она.
Анжелика решила продать свой аккаунт в Instagram
Также она отметила, что на сегодняшний день один подписчик равен сому, и предложила своим подписчикам вместе искать покупателя и продать аккаунт.
"Давайте построим школу для особенных детей", - добавила певица.
Анжелика решила продать свой аккаунт в Instagram
Отметим, по номеру, указанному в объявлении, не удалось связаться с продавцом аккаунта.
Напомним, ранее депутат Айбек Алтынбеков предложил открыть детский сад для детей с синдромом Дауна.
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