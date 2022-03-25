Клинику Исманкулова все-таки опечатывают. Прямо с пациентами

Затем Бейшеналиев лично приехал в больницу и устроил там скандал.

Представители управления муниципального имущества мэрии Бишкека и Министерства здравоохранения опечатывают здание госпиталя "Микрохирургия глаза".

Опечатывают клинику Исманкулова.

Как сообщили редакции Kaktus.media, в клинике в данный момент находятся пациенты. Еще часть людей готовятся к операции.

Напомним, министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев дал поручение руководству больницы развернуть койки для лечения больных с коронавирусной инфекцией в здании, где расположена клиника микрохирургии глаза Исманкулова. А в основном корпусе указанной больницы возобновить прием пациентов по соответствующим профилям.

Вопрос с арендой клиники Исманкулова неоднократно поднимали депутаты БГК и управление здравоохранения Бишкека. Но УМИ продлило договор частнику еще на три года. По информации депутатов, клиника платит 150 сомов за квадратный метр.

Затем Бейшеналиев лично приехал в больницу и устроил там скандал.

Источник: Kaktus.media