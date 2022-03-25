Кыргызстану нужно создать лоббистские группы в крупных странах

В ШОС начнётся создание валютной зоны рубля и юаня.
Кыргызстану нужно создавать лоббистские группы в крупных странах: России, Китае, Казахстане и других. А затем работать в этом направлении. Вот только неясно: справятся ли с этим наши чиновники. Об этом на круглом столе "Станет ли ШОС гарантом экономического развития и обеспечения безопасности в условиях обострения геополитических процессов" сообщил политический обозреватель Александр Ильяев.
По его словам, если раньше ШОС была чисто декларативной организацией, то сейчас она входит в активную фазу и будет, возможно, не только экономическим, но и военно-политическим союзом.
"В ШОС начнётся создание валютной зоны рубля и юаня. КР уже интегрирован в эту систему. Конечно, пока не понятно, будет ли цифровой сом, но цифровой юань точно. И важно в этой ситуации верно сориентироваться",- подчеркнул Ильяев.
Отметим, мероприятие организовано Центром экспертных инициатив "Ой ордо".
Источник: vb.kg
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