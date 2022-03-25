Токон Мамытов: Уход из ОДКБ для Кыргызстана будет неверным шагом

Однако январские события в Казахстане не только показали эффективность, но и показали необходимость его модернизации.
Уход из ОДКБ для Кыргызстана будет неверным шагом. Другой подобной организации для него нет. Об этом на круглом столе "Станет ли ШОС гарантом экономического развития и обеспечения безопасности в условиях обострения геополитических процессов" сообщил экс-омбудсмен Токон Мамытов.
По его словам, Кыргызстан не такой разрекламированный бренд, чтобы стояли в очереди те, кто хочет принять его в организации по безопасности.
"Однако январские события в Казахстане не только показали эффективность, но и показали необходимость его модернизации. Это должна стать не организация, проводящая учения, а реальная сила противостоянию угрозам",- подчеркнул Мамытов.
Отметим, мероприятие организовано Центром экспертных инициатив "Ой ордо".
Источник: vb.kg
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