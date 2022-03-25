Рахимов: ШОС после вступления Индии и Пакистана стала сильно размываться

Формат "пятерки" был более эффективным.
Кыргызстан - объект геополитики, это даёт возможность выстраивать и формировать необходимые для нас концепции. И в этом ключе республике надо не ждать, а работать на опережение, чтобы получить выгоды от ситуации. Об этом на круглом столе "Станет ли ШОС гарантом экономического развития и обеспечения безопасности в условиях обострения геополитических процессов" сообщил экономист Кубат Рахимов.
По его словам, надо пересмотреть те ниши, в которых можно реализоваться.
"И наше будущее будет зависть от того, найдём ли мы эти ниши или нет. Мы должны отключить эмоции и включить рациональное мышление, искать национальные интересы. Поэтому, в нынешнем кризисе нам надо уметь отделить зёрна от плевел", - подчеркнул Рахимов.
Что касается ШОС, то, по словам экономиста, после вступления в организацию Индии и Пакистана, она стала сильно размываться.
"В итоге происходит размягчение. Формат "пятерки" был более эффективным. Сейчас же организация нуждается в преобразовании",- добавил Кубат Рахимов.
Отметим, мероприятие организовано Центром экспертных инициатив "Ой ордо".
Источник: vb.kg
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