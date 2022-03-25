Генпрокуратура вынесла предостережение главе Минздрава Бейшеналиеву

На основании выявленных нарушений ему дано предостережение.

Генеральная прокуратура вынесла предостережение главе Минздрава Алымкадыру Бейшеналиеву, пишут СМИ со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.

«Генпрокуратура рассмотрела заявление Акылай Маратовой о высказываниях, унижающих честь и достоинство представителей Таласской области, министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева. На основании выявленных нарушений ему дано предостережение», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, ранее журналист Акылай Маратова написала заявление в Генпрокуратуру с требованием дать правовую оценку высказываниям Бейшеналиева о таласцах, где он назвал их аферистами.

Источник: bulak.kg