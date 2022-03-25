Работницу аэропорта задержали за взятку с иностранных граждан (видео)

В настоящее время ведётся следствие по выявлению должностных лиц, причастных к совершению данных преступлений.
В Кыргызстане ГКНБ установлено, что работники таможни ОФ ОАО "МАМ" наладили устойчивую преступную практику, вымогая и получая взятки с иностранных пассажиров рейсов, прибывающих из стран, не являющихся членами Евразийского экономического союза под различными предлогами. Об этом сообщает пресс-служба национальной безопасности.
По ее данным, в ходе проведения следственно-оперативных мероприятий, по факту совершения преступления, предусмотренных ст. 342 УК КР (Получение взятки) задержана и водворена в СИЗО ГКНБ К.С.Ш., и находится под домашним арестом А.З.А.
В настоящее время ведётся следствие по выявлению должностных лиц, причастных к совершению данных преступлений.
Источник: vb.kg
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