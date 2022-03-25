(Фото) Гроб с телом погибшего на Украине Эгена Дорбоева доставлен на родину

Машина с телом направилась на Иссык-Куль, на родину героя-воина.

Сегодня в Кыргызстан был доставлен гроб с телом погибшего на Украине военнослужащего российской армии, уроженца КР Эгемберди Дорбоева.

Пока мы стояли в ожидании прибытия самолета, его родные, прибывшие сопровождать гроб до родного села Эгемберди, рассказали, что их родственник был человеком душевным и серьезным, несмотря на возраст. Символично, но как бы в подтверждение этих слов в это время над заснеженными горами аэродрома объединенной базы Кант светило наше яркое солнце.

"Эген, так его звали в семье, был душевным парнем. Он видел каким трудом достаются деньги его маме и папе, они работали в Томске. А на лето дети обязательно приезжали в Кара-Ой. Он всегда говорил, что станет военным. И когда с первого раза у него не получилось - он готовился, занимался. И добился своего. Мы можем только гордится им. Я уверен, что он был хорошим солдатом", - рассказал его родственник.

Мы ждали громоздкий военный грузовой борт, а прилетел изящный красавец ТУ-134 по приказу командующего Центральным военным округом. Летчики открыли грузовой люк и военнослужащие, высоко подняв руки, легонько приняли и спустили на уровень плеч тяжелый деревянный саркофаг, в который помещен цинковый гроб, на котором фломастером было написано "Дорбоев Э. Киргизия". А затем, поставив на скамеечки, укрыли российскими флагами.

Тем временем сопровождающий, доставивший тело своего однополчанина на родину, старший лейтенант, российской армии передал документы и орден "Мужества" военному атташе при посольстве России в Кыргызской Республике, полковнику Игорю Анатольевичу Довбня. Он рассказал, что рядовой Эгемберди Доргоев награжден за мужество и героизм, проявленные в борьбе с нацизмом. Он пояснил, что в их подразделении служат ребята многих национальностей, а держатся все друг за друга как братья.

Орден поместили на подушечку и прозвучала команда "Равняйсь!". Военнослужащие подняли гроб и перенесли в машину. И все, кто был в этот момент на аэродроме, замолчали, вытянулись, и в полной тишине смотрели вслед, кто-то приложив руку к фуражке, кто-то припустив древко флага.

Машина с телом направилась на Иссык-Куль, на родину героя-воина.



Источник: vb.kg