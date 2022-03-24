Кабинет министров разработал антикризисный план

Кабинет министров страны разработал антикризисный план.
На его осуществление понадобится 126 миллиардов сомов. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
С середины 2021 года в мировой экономике наблюдалась положительная тенденция роста. По итогам года экономика Кыргызстана показала темпы роста и устойчивость к внешним шокам. Об этом сегодня на заседании кабинета министров по антикризисным мерам говорил министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев.
Он отметил, что такие показатели являются результатом реализации антикризисных программ, принятых в 2020-2021 годах. Сейчас кабмин разработал план на 2022 год. Он направлен на создание условий для экономического роста в ближайшие годы.
"Наша республика является страной с открытой экономикой, тесно связана с экономиками основных торговых партнеров ЕАЭС и зависит от ситуации на мировых товарных и сырьевых рынках. В этой связи санкции, введенные в отношении России, которая является нашим ключевым экономическим партнером, оказывают косвенное, но ощутимое влияние на экономику страны. На фоне этих событий и роста неопределенности в отношении дальнейшего развития ситуации выросло давление на обменный курс сома, что в условиях высокой импортозависимости нашей экономики оказывает дополнительное давление на потребительские цены. Также возникают новые вызовы для обеспечения продовольственной и энергетической безопасности", - подчеркнул Амангельдиев.
Кабинет министров практически в онлайн-формате отслеживает данную ситуацию и оперативно реагирует на происходящие события. Экономика Кыргызстана показывает определенную устойчивость к внешним шокам. Более того, появляются новые возможности для ее развития, ведь республика может стать каналом реэкспорта товаров из России в другие страны, экспорт которых у них запрещен, что требует использования связей с ЕС, активного использования программы ВСП+. Также есть возможность существенно увеличить производство сельхозпродукции для поставок на российские рынки.
С учетом необходимости обеспечения социально-экономической стабильности в стране в условиях роста влияния внешних факторов кабмин разработал антикризисный план. Общая сумма расходов государственного бюджета на эти цели оценивается в 126 миллиардов сомов.
План впервые за долгие годы имеет подтвержденные источники финансирования, и все заложенные в него меры будут профинансированы в полном объеме. Это позволит создать реальную базу для того, чтобы максимально безболезненно преодолеть текущую ситуацию, выйти на лучшие позиции для хорошего старта в последующие годы и обеспечить население достойным уровнем жизни.
Меры, включенные в план, сгруппированы по 7 направлениям:
- меры по обеспечению продовольственной безопасности и стабилизации цен на приоритетные товары;
- меры социальной поддержки и занятости;
- меры по обеспечению финансовой устойчивости;
- меры поддержки субъектов предпринимательства;
- меры по привлечению инвестиций;
- меры по увеличению товарооборота;
- меры по обеспечению стабильности государственного бюджета.
Министр кратко прокомментировал данные направления.
Меры по обеспечению продовольственной безопасности и стабилизации цен на приоритетные товары:
- обеспечение поставок семян и минеральных удобрений для нужд сельского хозяйства;
- ремонт и очистка ирригационных сооружений;
- разработка и внедрение механизма реализации основных продуктов питания, приобретаемых за счет государственных материальных резервов;
- поиск альтернативных поставщиков основных лекарственных средств в случае несвоевременной доставки или невозможности доставки.
В этом разделе предусмотрены не только меры закупа товаров и проведения интервенций, но и заложены инвестиционные меры, которые в последующем помогут вывести наше сельское хозяйство на хорошие показатели и увеличить его эффективность.
Меры социальной поддержки и занятости:
- увеличение заработной платы бюджетникам с 30 процентов до 100 процентов;
- увеличение размера социальных выплат;
- программы трудоустройства граждан за рубежом и в стране.
Все эти меры будут направлены на поддержание социально уязвимых слоев населения, увеличение доходов населения и поддержки уровня потребления.
Меры по обеспечению финансовой стабильности:
- регулирование ликвидности банковской системы с помощью инструментов денежно-кредитной политики;
- перевод обслуживания счетов государственных компаний на счета ОАО "Айыл Банк" и ОАО "РСК Банк";
- проведение административных мероприятий на валютном рынке.
Меры поддержки субъектов предпринимательства:
- конвертация кредитов в иностранную валюту;
- проработка вопроса обеспечения иностранных поставщиков материалов и продовольствия иностранной валютой, в том числе наличной иностранной валютой;
- выделение беспроцентной финансовой помощи малому и среднему бизнесу для преодоления последствий кризиса (7,2 миллиарда сомов до 2024 года);
- введение нормы о продлении сроков представления налоговых деклараций, за исключением налоговых деклараций по косвенным налогам при ввозе товаров с территории государств-членов ЕАЭС на территорию КР;
- стимулирование роста внутреннего спроса на товары отечественного производства.
Меры по увеличению товарооборота:
- проработка вопроса закупки фитинговых площадок для перевозки грузов и перевозки грузов по маршруту Бендер-Аббас - Ош;
- провести работу по увеличению количества транзитных рейсов через ОАО "Международный аэропорт "Манас";
- разработка и внедрение механизма страхования валютных рисков экспортоориентированных предприятий.
Для снижения зависимости сома от доллара США будут проведены переговоры и заключения соглашений со странами-партнерами об осуществлении расчетов в национальных валютах по импортно-экспортным операциям.
Также предусмотрены меры по обеспечению устойчивости государственного бюджета страны, для чего будет производиться оптимизация расходов отдельных незащищенных статей республиканского бюджета до 30 процентов с перенаправлением средств на финансирование антикризисных мер.
В завершение министр отметил, что эффективная реализация данного плана окажет существенную поддержку со стороны государства населению и бизнесу в условиях влияния негативных внешних факторов. При необходимости в план можно оперативно вносить изменения и дополнения, чтобы своевременно реагировать на новые вызовы.
Источник: vb.kg
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