Кабинет министров разработал антикризисный план

Кабинет министров страны разработал антикризисный план.

На его осуществление понадобится 126 миллиардов сомов. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

С середины 2021 года в мировой экономике наблюдалась положительная тенденция роста. По итогам года экономика Кыргызстана показала темпы роста и устойчивость к внешним шокам. Об этом сегодня на заседании кабинета министров по антикризисным мерам говорил министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев.

Он отметил, что такие показатели являются результатом реализации антикризисных программ, принятых в 2020-2021 годах. Сейчас кабмин разработал план на 2022 год. Он направлен на создание условий для экономического роста в ближайшие годы.

"Наша республика является страной с открытой экономикой, тесно связана с экономиками основных торговых партнеров ЕАЭС и зависит от ситуации на мировых товарных и сырьевых рынках. В этой связи санкции, введенные в отношении России, которая является нашим ключевым экономическим партнером, оказывают косвенное, но ощутимое влияние на экономику страны. На фоне этих событий и роста неопределенности в отношении дальнейшего развития ситуации выросло давление на обменный курс сома, что в условиях высокой импортозависимости нашей экономики оказывает дополнительное давление на потребительские цены. Также возникают новые вызовы для обеспечения продовольственной и энергетической безопасности", - подчеркнул Амангельдиев.

Кабинет министров практически в онлайн-формате отслеживает данную ситуацию и оперативно реагирует на происходящие события. Экономика Кыргызстана показывает определенную устойчивость к внешним шокам. Более того, появляются новые возможности для ее развития, ведь республика может стать каналом реэкспорта товаров из России в другие страны, экспорт которых у них запрещен, что требует использования связей с ЕС, активного использования программы ВСП+. Также есть возможность существенно увеличить производство сельхозпродукции для поставок на российские рынки.

С учетом необходимости обеспечения социально-экономической стабильности в стране в условиях роста влияния внешних факторов кабмин разработал антикризисный план. Общая сумма расходов государственного бюджета на эти цели оценивается в 126 миллиардов сомов.

План впервые за долгие годы имеет подтвержденные источники финансирования, и все заложенные в него меры будут профинансированы в полном объеме. Это позволит создать реальную базу для того, чтобы максимально безболезненно преодолеть текущую ситуацию, выйти на лучшие позиции для хорошего старта в последующие годы и обеспечить население достойным уровнем жизни.

Меры, включенные в план, сгруппированы по 7 направлениям:

меры по обеспечению продовольственной безопасности и стабилизации цен на приоритетные товары; меры социальной поддержки и занятости; меры по обеспечению финансовой устойчивости; меры поддержки субъектов предпринимательства; меры по привлечению инвестиций; меры по увеличению товарооборота; меры по обеспечению стабильности государственного бюджета.

Министр кратко прокомментировал данные направления.

Меры по обеспечению продовольственной безопасности и стабилизации цен на приоритетные товары:

обеспечение поставок семян и минеральных удобрений для нужд сельского хозяйства; ремонт и очистка ирригационных сооружений; разработка и внедрение механизма реализации основных продуктов питания, приобретаемых за счет государственных материальных резервов; поиск альтернативных поставщиков основных лекарственных средств в случае несвоевременной доставки или невозможности доставки.

В этом разделе предусмотрены не только меры закупа товаров и проведения интервенций, но и заложены инвестиционные меры, которые в последующем помогут вывести наше сельское хозяйство на хорошие показатели и увеличить его эффективность.

Меры социальной поддержки и занятости:

увеличение заработной платы бюджетникам с 30 процентов до 100 процентов; увеличение размера социальных выплат; программы трудоустройства граждан за рубежом и в стране.

Все эти меры будут направлены на поддержание социально уязвимых слоев населения, увеличение доходов населения и поддержки уровня потребления.

Меры по обеспечению финансовой стабильности:

регулирование ликвидности банковской системы с помощью инструментов денежно-кредитной политики; перевод обслуживания счетов государственных компаний на счета ОАО "Айыл Банк" и ОАО "РСК Банк"; проведение административных мероприятий на валютном рынке.

Меры поддержки субъектов предпринимательства:

конвертация кредитов в иностранную валюту; проработка вопроса обеспечения иностранных поставщиков материалов и продовольствия иностранной валютой, в том числе наличной иностранной валютой; выделение беспроцентной финансовой помощи малому и среднему бизнесу для преодоления последствий кризиса (7,2 миллиарда сомов до 2024 года); введение нормы о продлении сроков представления налоговых деклараций, за исключением налоговых деклараций по косвенным налогам при ввозе товаров с территории государств-членов ЕАЭС на территорию КР; стимулирование роста внутреннего спроса на товары отечественного производства.

Меры по увеличению товарооборота:

проработка вопроса закупки фитинговых площадок для перевозки грузов и перевозки грузов по маршруту Бендер-Аббас - Ош; провести работу по увеличению количества транзитных рейсов через ОАО "Международный аэропорт "Манас"; разработка и внедрение механизма страхования валютных рисков экспортоориентированных предприятий.

Для снижения зависимости сома от доллара США будут проведены переговоры и заключения соглашений со странами-партнерами об осуществлении расчетов в национальных валютах по импортно-экспортным операциям.

Также предусмотрены меры по обеспечению устойчивости государственного бюджета страны, для чего будет производиться оптимизация расходов отдельных незащищенных статей республиканского бюджета до 30 процентов с перенаправлением средств на финансирование антикризисных мер.

В завершение министр отметил, что эффективная реализация данного плана окажет существенную поддержку со стороны государства населению и бизнесу в условиях влияния негативных внешних факторов. При необходимости в план можно оперативно вносить изменения и дополнения, чтобы своевременно реагировать на новые вызовы.

Источник: vb.kg