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Ташиев: Погранслужба должна "живым щитом" защищать продукты от вывоза из КР

"Погранслужба должна "живым щитом" защищать продовольствие от вывоза из Кыргызстана.

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев на заседании кабмина по антикризисным мерам заявил, что необходимо усилить контроль границы в Баткенской области. В этой связи он обратился конкретно к руководителям таможенной и налоговой служб.

"Погранслужба должна "живым щитом" защищать продовольствие от вывоза из Кыргызстана. Продукты из Кыргызстана не должны попадать контрабандой в соседние страны. Все продовольствие вытягивают как насосом. Если все вытянут в другую страну, нам самим есть нечего будет. Ни килограмма масла и муки не должно уйти к соседям. У них в 1,5 раза выше цены, и поэтому они собираются вывозить. Выставляйте сотрудников живым щитом. Таможня вообще очень плохо работает. Продовольственная безопасность в такое неспокойное время - самое главное. Предупреждаю: возьмите продовольственную безопасность под контроль. Это самое главное, остальное будем решать", - сказал глава ГКНБ КР.


Источник: vb.kg

           

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