"Погранслужба должна "живым щитом" защищать продовольствие от вывоза из Кыргызстана.
Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев на заседании кабмина по антикризисным мерам заявил, что необходимо усилить контроль границы в Баткенской области. В этой связи он обратился конкретно к руководителям таможенной и налоговой служб.
"Погранслужба должна "живым щитом" защищать продовольствие от вывоза из Кыргызстана. Продукты из Кыргызстана не должны попадать контрабандой в соседние страны. Все продовольствие вытягивают как насосом. Если все вытянут в другую страну, нам самим есть нечего будет. Ни килограмма масла и муки не должно уйти к соседям. У них в 1,5 раза выше цены, и поэтому они собираются вывозить. Выставляйте сотрудников живым щитом. Таможня вообще очень плохо работает. Продовольственная безопасность в такое неспокойное время - самое главное. Предупреждаю: возьмите продовольственную безопасность под контроль. Это самое главное, остальное будем решать", - сказал глава ГКНБ КР.
Источник: vb.kg
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